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Терехов Иван Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1924

Дата смерти

27.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1957

Сын: Терехов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Терехова Зинаида Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терехова Зинаида Михайловна

Смерть
27.04.1997
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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