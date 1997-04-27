Терехов Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1924
Дата смерти27.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1957
Мать ребёнка: Терехова Зинаида Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1997
Похороны
Неизвестно
Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область