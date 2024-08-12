Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зеблецова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Зеблецов Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Зеблецова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Зеблецов Яков Григорьевич
Смерть
Неизвестно