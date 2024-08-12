Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Григорьевна

Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зеблецова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Зеблецов Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зеблецов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Зеблецова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Зеблецов Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.