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Неля
Неля
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Древо
Место рождения
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Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Каюм
Мать
Асьма
Дети
Дима
Света
Добавил:
НС
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Каюм
Мать:
Асьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Света
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Дима
Отец ребёнка: не указан
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