Карпов Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1928

Дата смерти

31.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928

Отец: Карпов Михаил

Мать: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.07.1954

Сын: Карпов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Алешина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1960

Дочь: Карпова Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Алешина Анна Васильевна

Смерть
31.01.1988

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