Карпов Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1928
Дата смерти31.01.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1928
Отец: Карпов Михаил
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1954
Сын: Карпов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Алешина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
24.04.1960
Дочь: Карпова Галина Валентиновна
Мать ребёнка: Алешина Анна Васильевна
Смерть
31.01.1988