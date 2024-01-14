Тупицина Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицина Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

гн
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1941

Сын: Бакшаев Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: не указан

Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
1996
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область

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