Тупицина Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1941
Сын: Бакшаев Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: не указан
Кандалакша, Кандалакшский муниципальный район, Мурманская область
Смерть
1996
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область