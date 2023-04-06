Цибульская (Брыкина) Вероника Сергеевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1987
Отец: Брыкин Сергей Геннадьевич
Мать: Брыкина Роза Хасяновна
Бракосочетание
С 23.06.2007 по 26.06.2012
Рождение ребёнка
11.12.2007
Сын: Новосельцев Кирилл Михайлович
Отец ребёнка: Новосельцев Михаил Владимирович
Бракосочетание
С 29.11.2017
Рождение ребёнка
02.10.2019
Сын: Цибульский Даниил Сергеевич
Отец ребёнка: Цибульский Сергей Владимирович