Цибульская (Брыкина) Вероника Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цибульская (Брыкина) Вероника Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

17.03.1987

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1987

Отец: Брыкин Сергей Геннадьевич

Мать: Брыкина Роза Хасяновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
С 23.06.2007 по 26.06.2012

Муж: Новосельцев Михаил Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.12.2007

Сын: Новосельцев Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Новосельцев Михаил Владимирович

Бракосочетание
С 29.11.2017

Муж: Цибульский Сергей Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.10.2019

Сын: Цибульский Даниил Сергеевич

Отец ребёнка: Цибульский Сергей Владимирович

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