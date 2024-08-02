Оботуров Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.2016
Дочь: Оботурова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Оботурова (Щукина) Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.05.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Оботурова (Щукина) Ирина Сергеевна