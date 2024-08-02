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Оботуров Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1988

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1988

Отец: Оботуров Илья Викентьевич

Мать: Оботурова (Торопова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оботурова (Щукина) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
28.02.2016

Дочь: Оботурова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Оботурова (Щукина) Ирина Сергеевна

Рождение ребёнка
11.05.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Оботурова (Щукина) Ирина Сергеевна

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