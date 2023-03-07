Сентемова Агафья Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сентемова Агафья Ефимова

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Место рождения

Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Кырчанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Сентемов Григорий Потапов

Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сентемов Григорий Потапов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Городище, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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