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Салаева Тамара Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: Салаев Степан

Мать: Салаева Людмила Александровна

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