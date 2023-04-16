Дмитрашко Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.06.2012
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.2013
Сын: Дмитрашко Владимир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.2015
Сын: Дмитрашко Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Балашиха, Балашиха, Московская область
Развод
21.10.2017
Жена: скрыто настройками приватности