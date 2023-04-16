Дмитрашко Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрашко Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.06.2012

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.2013

Сын: Дмитрашко Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
07.03.2015

Сын: Дмитрашко Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Балашиха, Балашиха, Московская область
Развод
21.10.2017

Жена: скрыто настройками приватности

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