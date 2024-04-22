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Кузнецов Иван Иванович

Место рождения

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1748 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: Кузнецов Иван Семенович

Мать: Кузнецова Матрена

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.

Сын: Кузнецов Илья Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Степанида

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.

Сын: Кузнецов Яким (Еким) Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Степанида

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Степанида

Большое Банниково, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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