Кузнецов Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.
Отец: Кузнецов Иван Семенович
Мать: Кузнецова Матрена
Рождение ребёнка
Около 1818 ст.
Мать ребёнка: Кузнецова Степанида
раскольник беспоповской секты
Рождение ребёнка
Около 1825 ст.
Сын: Кузнецов Яким (Еким) Иванович
Мать ребёнка: Кузнецова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Степанида
Смерть
Неизвестно