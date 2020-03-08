Захаренко (Сулим) Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения05.05.1943
Дата смерти08.03.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1966
Дочь: Сафонова (Захаренко) Светлана Петровна
Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович
Рождение ребёнка
04.09.1967
Сын: Захаренко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович
Рождение ребёнка
09.05.1971
Дочь: Погодицкая (Захаренко) Людмила Петровна
Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович
Рождение ребёнка
19.08.1972
Сын: Захаренко Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович
Рождение ребёнка
09.05.1976
Сын: Захаренко Максим Петрович
Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович
Рождение ребёнка
30.01.1978
Сын: Захаренко Василий Петрович
Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович
Смерть
08.03.2020