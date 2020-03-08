Захаренко (Сулим) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко (Сулим) Лидия Павловна

Место рождения

Нежин, Любанский район, Минская область

Дата рождения

05.05.1943

Дата смерти

08.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Любанский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаренко Петр Игнатович

Рождение ребёнка
11.08.1966

Дочь: Сафонова (Захаренко) Светлана Петровна

Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
04.09.1967

Сын: Захаренко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.05.1971

Дочь: Погодицкая (Захаренко) Людмила Петровна

Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
19.08.1972

Сын: Захаренко Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
09.05.1976

Сын: Захаренко Максим Петрович

Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
30.01.1978

Сын: Захаренко Василий Петрович

Отец ребёнка: Захаренко Петр Игнатович

Никоновичи, Быховский район, Могилёвская область
Смерть
08.03.2020

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