Первакова (Первакова) Ефимия Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Первакова (Первакова) Ефимия Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Перваков Матвей Ануфриев

Мать: Первакова Мария Никитина

Рождение ребёнка
1723

Сын: Перваков Василий Сысоев

Отец ребёнка: Перваков Сысой Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Евдокия Сысоева

Отец ребёнка: Перваков Сысой Иванов

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Перваков Яков Сысоев

Отец ребёнка: Перваков Сысой Иванов

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перваков Сысой Иванов

Смерть
После 1782
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