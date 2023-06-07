Первакова (Первакова) Ефимия Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Перваков Матвей Ануфриев
Мать: Первакова Мария Никитина
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Перваков Сысой Иванов
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Евдокия Сысоева
Отец ребёнка: Перваков Сысой Иванов
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Перваков Яков Сысоев
Отец ребёнка: Перваков Сысой Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1782