Максина Екатерина Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Максина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максин Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
1820 или 1829

Сын: Максин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Максин Григорий Матвеевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Максина (Максина) Агафия Григорьевна

Отец ребёнка: Максин Григорий Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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