Максина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820 или 1829
Отец ребёнка: Максин Григорий Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Максина (Максина) Агафия Григорьевна
Отец ребёнка: Максин Григорий Матвеевич
Смерть
Неизвестно