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(Багаутдинова) Майтап

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Багаутдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухутдинов Мустафия

Рождение ребёнка
1883

Сын: Мухутдинов Сафа

Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия

Рождение ребёнка
09.05.1885

Дочь: (Мухутдинова) Марьям

Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Мухутдинова) Халися

Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Мустафина) Салиха

Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия

Смерть
1938

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