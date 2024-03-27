(Багаутдинова) Майтап
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Багаутдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухутдинов Мустафия
Рождение ребёнка
1883
Сын: Мухутдинов Сафа
Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия
Рождение ребёнка
09.05.1885
Дочь: (Мухутдинова) Марьям
Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Мухутдинова) Халися
Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Мустафина) Салиха
Отец ребёнка: Мухутдинов Мустафия
Смерть
1938