Лебедева Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева Александра

Лебедева Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Иван Антонович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лебедев Иван Иванович

Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович

Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Варенцова (Лебедева) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лебедева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.