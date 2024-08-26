Лебедева Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович
Старое, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Варенцова (Лебедева) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лебедева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Лебедев Иван Антонович
Смерть
Неизвестно