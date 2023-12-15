Лазовикова (Воловикова) Светлана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазовикова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Лазовиков Петр Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.2002
Дочь: Лазовикова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Лазовиков Петр Николаевич