Лазовикова (Воловикова) Светлана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазовикова (Воловикова) Светлана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазовикова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Лазовиков Петр Николаевич

Рождение ребёнка
04.06.2002

Дочь: Лазовикова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Лазовиков Петр Николаевич

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