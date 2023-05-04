Гаптель Кутдус Зарипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зарип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? ?
Мать ребёнка: Мифтахэтдин кызы Омельгысым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миннэражия Кутдус кызы
Мать ребёнка: Мифтахэтдин кызы Омельгысым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хадищабика Кутдус кызы
Мать ребёнка: Хисамутдин кызы Асмабика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магьфура Кутдус кызы
Мать ребёнка: Хисамутдин кызы Асмабика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1930
Сын: Кутдусов Нургалий Котдос улы
Мать ребёнка: Хисамутдин кызы Асмабика
Смерть
Неизвестно