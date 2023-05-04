Гаптель Кутдус Зарипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаптель Кутдус Зарипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зарип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? ?

Мать ребёнка: Мифтахэтдин кызы Омельгысым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миннэражия Кутдус кызы

Мать ребёнка: Мифтахэтдин кызы Омельгысым

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хадищабика Кутдус кызы

Мать ребёнка: Хисамутдин кызы Асмабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магьфура Кутдус кызы

Мать ребёнка: Хисамутдин кызы Асмабика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мифтахэтдин кызы Омельгысым

Рождение ребёнка
31.05.1930

Сын: Кутдусов Нургалий Котдос улы

Мать ребёнка: Хисамутдин кызы Асмабика

Смерть
Неизвестно

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