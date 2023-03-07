Ланшакова Агриппина Степановна
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Ланшаков Федор Степанович
Отец ребёнка: Ланшаков Степан Маркович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Ланшаков Степан Маркович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Ланшаков Архип Степанович
Отец ребёнка: Ланшаков Степан Маркович
Смерть
Неизвестно