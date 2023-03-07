Ланшакова Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланшакова Агриппина Степановна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Ланшаков Федор Степанович

Отец ребёнка: Ланшаков Степан Маркович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Ланшаков Иван Степанович

Отец ребёнка: Ланшаков Степан Маркович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Ланшаков Архип Степанович

Отец ребёнка: Ланшаков Степан Маркович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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