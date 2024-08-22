Носов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева (Носова) Елена Викторовна

Мать ребёнка: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гревцева (Носова) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова (Полукарова) Надежда Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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