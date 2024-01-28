Дмитренкова Дарья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Сын: Дмитренков Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Дмитренков Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1891 ст.
Сын: Дмитренков Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Дмитренков Прокопий Иванович
Смерть
Неизвестно