Сонина Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонина Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

1838 год рождения записан на основании данных Ревизских Сказок РС №10 от 9 апреля 1858г., где указан возраст 20 лет. Источник: Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1986.Л135_РС-1858г. с.Грязновка. Семья №2... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сонин Пётр Матвеевич (Тимофеевич)

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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