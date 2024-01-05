Рудой Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудой Андрей
Мать: Домна
Рождение ребёнка
25.09.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Ивановна