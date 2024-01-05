Рудой Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудой Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудой Андрей

Мать: Домна

Рождение ребёнка
25.09.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Ивановна

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