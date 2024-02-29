Житкова Александра Зиновиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Житков Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Житков Михаил Андреевич
д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Житков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Житков Михаил Андреевич
д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1921
Сын: Житков Константин Михайлович
Отец ребёнка: Житков Михаил Андреевич
Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно