Житкова Александра Зиновиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова Александра Зиновиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Житков Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Андреевич

д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Житков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Андреевич

д. Дубенки, Некрасовский р-н., Ярославльская обл.
Рождение ребёнка
16.02.1921

Сын: Житков Константин Михайлович

Отец ребёнка: Житков Михаил Андреевич

Дубенки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житков Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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