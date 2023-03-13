Красавин Василий Елесеевич
Место рожденияОлонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: Красавин Елесей Иванович
Мать: Красавина Анна Акимовна
Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Бракосочетание
До 1834 ст.
Жена: Красавина Дарья Егоровна
Смерть
Неизвестно