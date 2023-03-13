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Красавин Василий Елесеевич

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Место рождения

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: Красавин Елесей Иванович

Мать: Красавина Анна Акимовна

Олонецкая губерния,Вытегорский уезд,Шильдская волость,д.Зобово
Бракосочетание
До 1834 ст.

Жена: Красавина Дарья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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