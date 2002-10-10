Кисунина Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1967
Дата смерти10.10.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1967
Отец: Копин Николай
Мать: Копина Мария Никитична
Рождение ребёнка
16.04.1988
Сын: Кисунин Егор Вячеславович
Отец ребёнка: Кисунин Вячеслав Александрович
Рождение ребёнка
01.12.1989
Сын: Кисунин Илья Вячеславович
Отец ребёнка: Кисунин Вячеслав Александрович
Смерть
10.10.2002