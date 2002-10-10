Кисунина Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисунина Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1967

Дата смерти

10.10.2002

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1967

Отец: Копин Николай

Мать: Копина Мария Никитична

Рождение ребёнка
16.04.1988

Сын: Кисунин Егор Вячеславович

Отец ребёнка: Кисунин Вячеслав Александрович

Рождение ребёнка
01.12.1989

Сын: Кисунин Илья Вячеславович

Отец ребёнка: Кисунин Вячеслав Александрович

Смерть
10.10.2002
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