(Васильева) Анна Ипполитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Васильева) Анна Ипполитовна

(Васильева) Анна Ипполитовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

19.07.1910 ст.

Дата смерти

26.01.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910 ст.

Отец: Васильев Ипполит Акимович

Мать: Васильева Евдокия Дмитриевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 85 о рождении 19 июля 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитиревны, дочери Анны.
Крещение
25.07.1910 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: с. Верх-Чиковского крестьянская жена Ефросинья Васильевна Васильева.
Смерть
26.01.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 2 о смерти 26 января 1915 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева – Анны. Умерла в 3 года от скарлатины.
Похороны
28.01.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на местном кладбище".
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close