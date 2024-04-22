(Васильева) Анна Ипполитовна
Место рождения
Дата рождения19.07.1910 ст.
Дата смерти26.01.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
19.07.1910 ст.
Запись № 85 о рождении 19 июля 1910 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева и жены его Евдокии Дмитиревны, дочери Анны.
Крещение
25.07.1910 ст.
Восприемники: с. Верх-Чиковского крестьянская жена Ефросинья Васильевна Васильева.
Смерть
26.01.1915 ст.
Запись № 2 о смерти 26 января 1915 года дочери крестьянина с. Верх-Чиковского Ипполита Акимовича Васильева – Анны. Умерла в 3 года от скарлатины.
Похороны
28.01.1915 ст.
Похоронена "на местном кладбище".