Видулин Павел Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Видулин Павел Федорович

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: Видулин Федор Васильевич

Мать: Видулина Ольга Степановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
1857
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