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Видулин Павел Федорович
Видулин Павел Федорович
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Древо
Место рождения
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Дата рождения
До 1835
Дата смерти
1857
Пол
Мужской
Отец
Видулин Федор Васильевич
1809 г.р.
Мать
Видулина Ольга Степановна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ФР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец:
Видулин Федор Васильевич
Мать:
Видулина Ольга Степановна
Кострома
, город Кострома, Костромская область
Смерть
1857
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