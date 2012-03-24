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Блинов Виктор Иосифович

Место рождения

Каменушка, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

11.05.1959

Дата смерти

24.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

1984 г.р.
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Добавил:

ДТ
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Место
Комментарий
Рождение
11.05.1959

Отец: Блинов Иосиф Федорович

Мать: Шемякина Мария Алексеевна

Каменушка, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
10.01.1984

Дочь: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.03.2012
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

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