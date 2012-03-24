Блинов Виктор Иосифович
Место рождения
Дата рождения11.05.1959
Дата смерти24.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1959
Отец: Блинов Иосиф Федорович
Рождение ребёнка
10.01.1984
Дочь: Трушкова (Блинова) Дарья Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.2012
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область