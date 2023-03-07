Бухарцова Софья Яковлева
Место рожденияпоч. Оноховский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1796
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Оноховский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.06.1796 ст.
Отец ребёнка: Бухарцов Кондратий Ермолаев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1796