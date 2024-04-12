Гусев Михаил Иванов
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Гусев Иван Евтихиев
Мать: Гусева Федосья Осипова
Бракосочетание
10.01.1813
Жена: Гусева Екатерина Егорова
Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Гусева Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
04.10.1818
Дочь: Гусева Ефросинья Михайлова
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Егорова
Восприемница Пелагея Егорова Дрованина
Рождение ребёнка
01.09.1820
Сын: Гусев Иван Михайлов
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Егорова
Восприемник д.Белокатаю Роман Ширяев
Рождение ребёнка
1821
Сын: Гусев Константин Михайлов
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
23.08.1825
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Егорова
Восприемник с.Ногушей Михей Зубарев
Рождение ребёнка
23.08.1825
Мать ребёнка: Гусева Екатерина Егорова
Восприемник с.Ногушей Михей Зубарев
Смерть
Неизвестно