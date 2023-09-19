Атясов Дмитрий Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атясов Дмитрий Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1987

Отец: не указан

Мать: Атясова Светлана Александровна

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