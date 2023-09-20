Дятлов Марк Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна
Смерть
1984