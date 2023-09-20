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Дятлов Марк Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Дятлов Алексей Маркович

Мать ребёнка: Дятлова (дев.Авруцкая) Александра Лазаревна

Смерть
1984

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