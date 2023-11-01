Тарасов Илья Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасов Илья Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.08.2017

Дочь: Тарасова Варвара Ильинична

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.03.2022

Сын: Тарасов Григорий Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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