Лагошина Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лагошина Ксения Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Евфим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лагошин Евфим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лагошин Евфим Васильевич

Смерть
Неизвестно

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