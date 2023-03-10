Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

"взята со стороны тоя ж округи экономического ведомства вотчины Прилуцкого монастыря села Домшина и деревни Давидова"
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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