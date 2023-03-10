Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
"взята со стороны тоя ж округи экономического ведомства вотчины Прилуцкого монастыря села Домшина и деревни Давидова"
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно