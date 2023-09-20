- Михаил Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1884 ст.
Жена: - Параскева Павловна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.03.1901 ст.
Сын: - Михаил Михайлович
Мать ребёнка: - Параскева Павловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.56-57 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1918