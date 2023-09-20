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- Михаил Афанасьевич

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1867 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1884 ст.

Жена: - Параскева Павловна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
29.03.1901 ст.

Сын: - Михаил Михайлович

Мать ребёнка: - Параскева Павловна

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.56-57 (Рождение №-25м)
Смерть
После 1918

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