Писаренко (Скуратова) Тамара Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1941
Дата смерти21.07.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Писаренко Валентин Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
21.07.2013
Толочин, Толочинский район, Витебская область