Писаренко (Скуратова) Тамара Леоновна 09.02.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Писаренко (Скуратова) Тамара Леоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1941

Дата смерти

21.07.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Писаренко Валентин Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Писаренко Валентин Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
21.07.2013
Толочин, Толочинский район, Витебская область

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