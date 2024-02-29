Пономарев Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарев Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пономарев Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1903

Дочь: (Пономарева) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Пономарева Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
16.09.1904

Сын: Пономарев Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Пономарева Александра Дмитриевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Пономарев Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: Пономарева Александра Дмитриевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.04.1907

Сын: Пономарев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Пономарева Александра Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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