Контиевский Иван Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Контиевский Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Сын: Контиевский Василий Иоанович
Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Контиевская Ольга Иоановна
Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна
Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Контиевский Павел Иоанович
Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна
Смерть
Неизвестно