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Контиевский Иван Гаврилович

Место рождения

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Контиевский Гаврил

Мать: не указана

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Контиевская Анастасия Алексеевна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Контиевский Василий Иоанович

Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Контиевская Ольга Иоановна

Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шадрина (Контиевская) Александра Иоановна

Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Контиевский Павел Иоанович

Мать ребёнка: Контиевская Анастасия Алексеевна

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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