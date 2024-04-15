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Лаптев Иван Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1810
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1812

Сын: Лаптев Гаврило Иванович

Мать ребёнка: Лаптева Арина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Лаптев Павел Иванович

Мать ребёнка: Лаптева Арина Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Лаптева Арина Тимофеевна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лаптева Арина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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