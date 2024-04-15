Лаптев Иван Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1810
Из Ишимского округа Камышенской волости
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Лаптева Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Лаптева Арина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Лаптева Арина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лаптева Арина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно