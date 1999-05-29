Тамбовцев Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения19.12.1926
Дата смерти29.05.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926
Отец: Тамбовцев Федор
Бракосочетание
09.01.1954
Свидетельство о браке ФЮ № 682778
Рождение ребёнка
21.10.1954
Сын: Тамбовцев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: (Филина) Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
08.08.1960
Дочь: (Тамбовцева) Галина Николаевна
Мать ребёнка: (Филина) Надежда Ильинична
Награда
1970
Награда
03.02.1976
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ , шк-57,ящ-33
Награда
09.05.1985
Награда
18.10.1985
Награда
17.03.1994
Смерть
29.05.1999
Награда
2005
Похороны
Неизвестно