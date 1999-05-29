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Тамбовцев Николай Федорович

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Место рождения

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

Дата рождения

19.12.1926

Дата смерти

29.05.1999

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1926

Отец: Тамбовцев Федор

Мать: Тамбовцева Ольга Федоровна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Бракосочетание
09.01.1954

Жена: (Филина) Надежда Ильинична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Свидетельство о браке ФЮ № 682778
Рождение ребёнка
21.10.1954

Сын: Тамбовцев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: (Филина) Надежда Ильинична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
08.08.1960

Дочь: (Тамбовцева) Галина Николаевна

Мать ребёнка: (Филина) Надежда Ильинична

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Награда
1970
Награда
03.02.1976
Военная награда
06.04.1985
ЦАМО РФ , шк-57,ящ-33
Награда
09.05.1985
Награда
18.10.1985
Награда
17.03.1994
Смерть
29.05.1999
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Награда
2005
Похороны
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область

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