Подкорытова Татьяна Савинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1776 по 1778 ст.
Сын: Подкорытов Алексей Степанов
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Подкорытов Тихон Степанов
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Екатерина Степанова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Мария Степанова
Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно