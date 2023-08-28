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Подкорытова Татьяна Савинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1776 по 1778 ст.

Сын: Подкорытов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Подкорытов Тихон Степанов

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Екатерина Степанова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Мария Степанова

Отец ребёнка: Подкорытов Степан Михайлов

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подкорытов Степан Михайлов

Смерть
Неизвестно
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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