Тамбовцев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1917
Дата смерти28.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1917
Рождение ребёнка
02.10.1949
Сын: Тамбовцев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.05.1952
Дочь: Левченко Вера Владимировна
Мать ребёнка: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна
Смерть
28.12.2007