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Тамбовцев Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1917

Дата смерти

28.12.2007

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1917

Отец: Тамбовцев Иван Павлович

Мать: Тамбовцева (Ревкова) Ксения Александровна

Рождение ребёнка
02.10.1949

Сын: Тамбовцев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
24.05.1952

Дочь: Левченко Вера Владимировна

Мать ребёнка: Тамбовцева (Заколова) Ольга Яковлевна

Смерть
28.12.2007

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