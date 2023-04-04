Зачупейко Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зачупейко Пётр Андреевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1912 и 1919
Сын: Зачупейко Митрофан Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В переписи детей 1919 года ему значилось до 7 лет
Смерть
Неизвестно