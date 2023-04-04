Зачупейко Дмитрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зачупейко Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зачупейко Пётр Андреевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1912 и 1919

Сын: Зачупейко Митрофан Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Кувшин, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
В переписи детей 1919 года ему значилось до 7 лет
Смерть
Неизвестно
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