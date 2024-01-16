Сорокина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Сын: Сорокин Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Егорович
д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Анфиса Алексеевна
Отец ребёнка: Сорокин Алексей Егорович
д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Матина
Смерть
Неизвестно