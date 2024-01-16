Сорокина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Сорокин Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Егорович

д. Минина Гора, Матино тож
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Анфиса Алексеевна

Отец ребёнка: Сорокин Алексей Егорович

д. Матина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Алексей Егорович

д. Матина
Смерть
Неизвестно
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