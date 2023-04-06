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Куликов Иван Дмитриевич

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Место рождения

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд

Дата рождения

07.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1880

Отец: Куликов Дмитрий Данилов

Мать: Куликова Феодосия Ефремова

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Бракосочетание
28.04.1899

Жена: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Куликов Василий Иванович

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1902

Дочь: Куликова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Куликова Праскева Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Куликов Петр Иванович

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Куликова Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Куликов Иван Иванович

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Куликов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно
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