Куликов Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения07.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1880
Бракосочетание
28.04.1899
Рождение ребёнка
14.02.1901
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
20.05.1902
Дочь: Куликова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
08.10.1903
Дочь: Куликова Праскева Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
07.01.1906
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Куликова Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1909
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Куликов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Куликова Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно