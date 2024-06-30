Канунников Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения12.10.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885 ст.
Бракосочетание
15.04.1909 ст.
Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1914 ст.
Сын: Канунников Владимир Иванов
Мать ребёнка: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева
Место жительства
1914 ст.
Барыково, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.
Дочь: (Канунникова) Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева
Москва, город федерального значения Москва
крестины - ц. Василиевская в Новой Деревне (Ивановский Сорок)
Рождение ребёнка
28.09.1917 ст.
Сын: Канунников Георгий Иванов
Мать ребёнка: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно