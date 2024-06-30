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Канунников Иван Иванов

Место рождения

Таушево, Воловский район , Тульская губерния

Дата рождения

12.10.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1885 ст.

Отец: Канунников Иван Назаров

Мать: Канунникова Евдокия Андреева

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Бракосочетание
15.04.1909 ст.

Жена: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева

Лутово, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1910 по 1914 ст.

Сын: Канунников Владимир Иванов

Мать ребёнка: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Место жительства
1914 ст.
Барыково, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.03.1915 ст.

Дочь: (Канунникова) Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева

Москва, город федерального значения Москва
крестины - ц. Василиевская в Новой Деревне (Ивановский Сорок)
Рождение ребёнка
28.09.1917 ст.

Сын: Канунников Георгий Иванов

Мать ребёнка: Канунникова (Кирьянова) Евдокия Андреева

Таушево, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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