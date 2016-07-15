Ивановский Виктор
Место рождения
Дата рождения1958
Дата смерти15.07.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Ивановский Игнатий
Мать: Ивановская Анна
Рождение ребёнка
16.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивановская Ванда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивановская Ванда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивановская Ванда
Смерть
15.07.2016
Островец, Островецкий район, Гродненская область
Причина смерти: сгорел при пожаре
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область