Ивановский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвановский Виктор

Ивановский Виктор

Место рождения

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область

Дата рождения

1958

Дата смерти

15.07.2016

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Ивановский Игнатий

Мать: Ивановская Анна

Дегиси, Сморгонский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
16.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Ванда

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивановская Ванда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивановская Ванда

Вильнюс, Литовская ССР
Смерть
15.07.2016
Островец, Островецкий район, Гродненская область
Причина смерти: сгорел при пожаре
Похороны
Неизвестно
Солы, Сморгонский район, Гродненская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close