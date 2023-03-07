Негодяев Петр Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негодяева Римма Петровна
Рождение ребёнка
12.09.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Негодяева Римма Петровна
Смерть
Около 2007
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край