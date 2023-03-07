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Негодяев Петр Петрович

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Место рождения

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негодяева Римма Петровна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.09.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Негодяева Римма Петровна

Листвянка, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Около 2007
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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